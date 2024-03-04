«Нигде не заканчиваются»: Медведев напомнил слова Путина о границах России Медведев согласился со словами Путина о границах РФ, которые не заканчиваются

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с утверждением президента России Владимира Путина о границах России, которые нигде не заканчиваются. Во время своего выступления на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи он назвал эти слова хорошими.

О наших границах точно и лаконично высказался президент: «Границы России нигде не заканчиваются». Это очень хорошие слова, — сказал Медведев участникам.

В этом же выступлении Медведев заявил, что территории по обоим берегам Днепра являются неотъемлемой частью границ России. По его словам, все попытки отрезать их обречены. Он добавил, что концепция «Украина — не Россия» должна исчезнуть навсегда.

Ранее политолог Гленн Дисен выразил мнение, что Россия намерена помешать расширению НАТО и принятию Украины в состав Альянса присоединением территории от Харькова до Одессы. Он отметил, что еще до начала спецоперации, когда РФ требовала от Украины нейтрального статуса, речь об этом не шла.

До этого политолог Алексей Макаркин заявил, что Приднестровье хотело бы максимального сближения с Россией. По его мнению, Москва в случае признания независимости региона может оказаться в таких же напряженных отношениях с Молдавией, как с Грузией после признания Абхазии.