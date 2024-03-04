Медведев высказался о границах России Медведев назвал территории по обоим берегам Днепра неотъемлемой частью границ РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Территории по обоим берегам Днепра являются неотъемлемой частью границ России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, все попытки отрезать их обречены, передает ТАСС. Он добавил, что концепция Украина не Россия должна исчезнуть навсегда.

Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра — неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому, они обречены, — сказал Медведев.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что боевые действия на Украине могут выйти за пределы юго-востока страны. По мнению украинского военного, это может произойти, если Россия продолжит массовое производство оружия, а также будет «технологически совершенствоваться с помощью своих союзников». Наев заявил, что украинская сторона готова к этому и усиливает оборону, а также назвал сегодняшнюю стадию противостояния «войной ресурсов».

В ответ на это первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что расширение границ российской военной спецоперации на Украине будет зависеть от решений Генерального штаба России. Таким образом он прокомментировал прозвучавшее на Украине высказывание о возможности увеличения зоны боевых действий.