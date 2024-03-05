«Продолжаем теснить»: Шойгу рассказал о попытках ВСУ закрепиться у Авдеевки Шойгу: ВС РФ продолжают теснить ВСУ в западном направлении после сдачи Авдеевки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Российские войска не позволили ВСУ закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное после отступления из Авдеевки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом вооруженных сил. По его словам, которые приводит ТАСС, украинских военных продолжают теснить в западном направлении. Российские же военнослужащие проявляют мужество, храбрость и героизм в рамках успешного выполнения поставленных боевых задач.

После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться <...> и продолжает теснить противника в западном направлении, — заявил Шойгу.

Ранее солдат ВСУ сообщил телеканалу CNN в репортаже с линии фронта, что украинские военные не сумели подготовиться для сдерживания наступления России в районе Авдеевки. Он добавил, что украинская сторона чувствует превосходство РФ в личном составе, артиллерии и бронетехнике, но вариантов немного — отступать или погибнуть.

Кроме того, военнослужащие армии Украины рассказали The Washington Post об уничтоженной колонне при уходе из Авдеевки. По информации издания, отступление было паническим и неорганизованным. При этом потерю города назвали сокрушительной для Киева.