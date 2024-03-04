«Плохо подготовились»: военнослужащие ВСУ об отступлении под Авдеевкой CNN: ВСУ не сумели подготовиться для сдерживания наступления РФ под Авдеевкой

Фото: МО Украины

Украинские военные не сумели подготовиться для сдерживания наступления России в районе Авдеевки, сообщил солдат ВСУ телеканалу CNN в репортаже с линии фронта. Украинский офицер добавил, что на фронте чувствуют превосходство России в личном составе, артиллерии и бронетехнике, но вариантов немного — отступать или погибнуть.

Дело не столько в том, что русские наступают, сколько в том, что мы плохо подготовились к тому, чтобы сдерживать их. Пока у нас не было хороших, подготовленных позиций, мы продолжали отступать, отступать и отступать, — приводит канал слова солдата.

Ранее журналист Ричард Энгл предрек Украине потерю территорий. По его словам, усугубляет ситуацию то, что солдаты ВСУ массово жалуются на критическую нехватку снарядов, из-за чего отказываются от атак.

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, в свою очередь, предположил, что Украина не вернет Крым в ходе конфликта с Россией и может потерять еще больше территорий. По его словам, единственным способом урегулирования конфликта на Украине является «корейская модель» с зонами разъединения войск. В противном случае конфликт будет напоминать «тлеющий вулкан». Сейчас украинцам следует сосредоточиться на защите, добавил Скшипчак.