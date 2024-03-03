Солдаты ВСУ рассказали, как бежали из Авдеевки WP: отступление ВСУ из Авдеевки было неорганизованным

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Солдаты Вооруженных сил Украины рассказали об уничтоженной колонне при уходе из Авдеевки, сообщает The Washington Post. Журналисты указали, что отступление было паническим и неорганизованным. Они назвали потерю города сокрушительной для Украины.

Это была просто колонна людей. Эшелон лучших людей на свете. И на наших глазах эта колонна была уничтожена артиллерией. Люди моего возраста, от 20 до 30 [лет]. Это была дорога смерти, — описал произошедшее 21-летний солдат.

Другой военный рассказал про президентскую бригаду, которая осталась без связи и заблудилась. По его словам, отряд понятия не имел о приказе отступать. Боец убежден, что выходить из города нужно было хотя бы на пять часов раньше.

Не имело смысла держаться, пока все не умрут, — признался украинец, назвавшийся Федей.

Как сообщалось ранее, российские десантники взяли в плен двоих военнослужащих 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Запорожском участке фронта. Один из них попал в плен, так как перепутал направление, когда отступал. Второго солдата отправили в тыловой госпиталь для оказания медицинской помощи.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос обвинил разведку страны в провале Вооруженных сил страны в Авдеевке. По его словам, именно плохая работа разведчиков позволила российским военным незаметно проникнуть в город.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, в свою очередь, отмечал, что ВСУ оказались в растерянности после сдачи Авдеевки и не в состоянии противостоять продвижению российской армии. Он подчеркнул, что украинская сторона не может предугадать действия ВС РФ.