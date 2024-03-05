Бойцы ВСУ расстреляли пытавшихся сдаться российских военных «РВ»: бойцы ВСУ расстреляли безоружных военных ВС РФ, которые хотели сдаться

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли российских военных, которые пытались сдаться в плен в зоне специальной военной операции. По его информации, военные ВС России были не вооружены, один из них получил ранение. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Как передает канал, это произошло на Лиманском направлении. По данным «РВ», один из бойцов дошел до позиций противника с поднятыми руками, но в ответ по нему был открыт огонь. Канал сообщает со ссылкой на украинские паблики, что солдаты ВСУ зачищают позиции и не предлагают военным ВС РФ сдаться в плен, ликвидируя их на месте.

Ранее в Сети появилось видео, как российский боец пожимает руку пленному украинскому солдату в зоне спецоперации. На кадры записи попал момент, как военные ВС РФ окружили укрытие одного из подразделений ВСУ, где противник прятался в окопах. По некоторым данным, в ролике показаны бойцы спецназа, на что указывает бесшумная снайперская винтовка у одного из штурмовиков. На видео показано, что российские военные весьма тактично обращаются с пленными.