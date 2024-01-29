Российский боец пожал руку взятому в плен солдату ВСУ и попал на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Сети появилось видео, как российский боец пожимает руку пленному солдату Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. На кадрах ролика, опубликованного в Telegram-канале «Злой журналист», запечатлен момент, как бойцы ВС РФ окружили укрытие одного из подразделений украинской армии, где противник прятался в окопах.

По предварительной информации, на видео показаны бойцы спецназа, на что указывает бесшумная снайперская винтовка у одного из штурмовиков. Судя по видео, российские военные весьма тактично обращаются с украинскими пленными.

Ранее военный корреспондент Александр Коц показал видео, на котором бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск оказывают помощь украинскому солдату. Военный ВСУ был ранен и брошен при отводе в тыл медпункта украинской армии. Как рассказал раненый, он является уроженцем Таджикистана и на территории Украины проживал с супругой. После мобилизации его зачислили в состав 3-й танковой бригады 2-го батальона ВСУ стрелком, после чего он участвовал в боевых действиях на Купянском направлении в зоне спецоперации.