Путин поблагодарил участниц СВО Путин поблагодарил за службу и стойкость сотни участниц и женщин — волонтеров СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин поблагодарил участниц и волонтеров специальной военной операции в своем обращении в рамках Всероссийского женского форума. Видео его выступления опубликовала пресс-служба Кремля. По словам главы государства, они проявляют мужество, милосердие и душевную щедрость.

Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей. Среди лауреатов — и женщины, которые помогают нашим бойцам: это организаторы и активные участники волонтерских бригад. Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость, — сказал Путин.

Ранее депутат Госдумы и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что с военной точки зрения призыв женщин нецелесообразен. Он считает, что женщины из-за возникающего к ним полового влечения становятся в армии источником конфликтов. Так парламентарий прокомментировал информацию об украинках в рядах ВСУ.

Бородай убежден, что психика женщин на войне ожесточается и они склонны скатываться в садизм. В своих суждениях он ссылается на собственный опыт участия в боях.