Депутат объяснил ненужность женщин в военной среде «половым влечением» Депутат Бородай: женщина в военной среде становится источником конфликтов

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Депутат Госдумы и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил в комментарии NEWS.ru, что с военной точки зрения призыв женщин не целесообразен. Он считает, что женщины из-за полового влечения становятся источником конфликтов.

В большинстве случаев толку от них на реальной войне мало. На тыловых должностях женщины бывают лучшими бюрократами, чем мужчины, тут спору нет. Но в то же время женщины в военной среде сами по себе превращаются в источник различного рода конфликтов — и понятно почему: половое влечение никто не отменял, — пояснил Бородай.

Бородай убежден, что психика женщин на войне ожесточается. При этом он ссылается на собственный богатый опыт участия в боях.

Факт, много раз проверенный. Для женщин — ненормально воевать, тем более непосредственно в боевых порядках. Для женской психики это отнюдь не норма, поэтому часто возникает аномалия. Поэтому женщины на войне склонны скатываться в садизм, — порой на такую жестокость не способен никакой мужик. Палачи из них выходят великолепные. Попавшие в ВСУ дамы в этом смысле могут дать фору и простым вэсэушникам, и матерым «азовцам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), — сказал Бородай.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что лично присутствовал при массовом пленении офицеров и матросов морской пехоты ВСУ, в числе которых присутствовали женщины. Журналист отметил, что эти события имели место весной 2022 года.