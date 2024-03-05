Стало известно о росте интенсивности боев в Запорожье Рогов: боевые действия в селе Работино за последние сутки обострились

Фото: МО РФ

Боевые действия в селе Работино на запорожской линии фронта за последние сутки обострились, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, возросла их интенсивность, ВСУ бросают солдат «на убой». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В селе Работино за последние сутки обострилась ситуация, идут боевые действия сверхвысокой интенсивности. Противник с колес бросает своих боевиков на убой, стягивая туда различные виды войск, а также перебрасывая танки, артиллерию, дроны и РСЗО, — сказал Рогов.

Ранее Рогов рассказал, что в Работино идут ожесточенные бои. По его словам, противник оказывает сопротивление, используя множество дронов, также активно применяется артиллерия. По мнению Рогова, в случае если ВСУ покинут село и будет ликвидирован так называемый Работинский выступ, то на результатах, которых Украина достигла за время контрнаступления, можно будет «поставить крест».

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что успехи российской армии в районе Работино связаны со множеством различных факторов. По его словам, военные приобрели бесценный боевой опыт и внедрили на передовой последние новинки военно-промышленного комплекса.