Балицкий рассказал о наступлении ВС РФ на ВСУ в Работино Балицкий: российские военные вошли в Работино и продолжают наступать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные вошли в село Работино и продолжают наступать, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, до недавнего времени этот населенный пункт оставался главным символом летнего контрнаступления для киевских властей.

Наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника, — сообщил чиновник.

Балицкий добавил, что в ходе боевой операции российские военные приобрели бесценный опыт и смогли создать и внедрить на передовой последние новинки военно-промышленного комплекса. Особенно губернатор отметил беспилотные летательные аппараты, «равных которым нет на поле боя».

Ранее руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Работино идут ожесточенные бои. По его словам, противник оказывает сопротивление, используя множество дронов. Также активно применяется артиллерия, отметил он. По мнению Рогова, в случае если ВСУ покинут село и будет ликвидирован так называемый Работинский выступ, на результатах, которых Украина достигла за время контрнаступления, можно будет «поставить крест».