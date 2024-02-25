Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино Рогов: в селе Работино идут ожесточенные бои, инициатива у ВС РФ

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

В селе Работно Запорожской области идут ожесточенные бои, сообщил РИА Новости руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник оказывает сопротивление, используя множество дронов. Также активно применяется артиллерия, отметил он.

Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации, — сказал активист-общественник.

По мнению Рогова, в случае, если ВСУ покинут село и будет ликвидирован так называемый Работинский выступ, на результатах, которых Украина достигла за время контрнаступления, можно будет «поставить крест». По заявлению общественника, потери противника составляют порядка 35 военнослужащих, также уничтожены восемь автомобилей, гаубица М777, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Ранее Владимир Рогов информировал, что украинское командование перебрасывает силы в район населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. По его словам, это свидетельствует о том, что ВСУ готовятся к активным боевым действиям. Он добавил, что российские силы тем временем уничтожают технику фугасными авиационными бомбами.