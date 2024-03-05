ВС РФ сделали беспилотники ВСУ неуправляемыми: новости СВО на утро 5 марта

Фото: МО РФ

ВС России в течение суток ликвидировали три пункта управления БПЛА армии Украины, рассказал начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, российским бойцам удается при поддержке артиллерийских орудий и авиации занимать более выгодные позиции в зоне СВО.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 4 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Савчук также заявил, что за сутки военнослужащие группировки «Центр» нанесли огневое поражение личному составу и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад армии Украины и 103-й бригады территориальной обороны у населенных пунктов Новокалиновка, Майорск, Бердычи и Розовка. Он отметил, что ВСУ потеряли более 490 бойцов, два танка, включая американский Abrams, три БМП Bradley и 12 авто.

Кроме того, активные боевые действия идут на нескольких участках фронта в Запорожской области, сообщил председатель регионального общественного движения «Мы вместе с Россией». В частности, по его словам, бои активизировались со стороны населенного пункта Вербовое по направлению Малой Токмачки. Он также заявил об оживлении фронта в районе Пятихатки и Жеребянки.

Где гремели взрывы на Украине

В Одессе три раза за ночь фиксировали взрывы, сообщало издание «Общественное». Подробности не приводились, местные власти происходящее не комментировали. Известно, что в Одессе была объявлена воздушная тревога.

Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой на очевидцев писал о мощном взрыве на одесском аэродроме «Гидропорт» и о прилете в поселке Черноморское (Чабанка) под Одессой, где дислоцируется 28-я механизированная бригада ВСУ. По данным канала, в результате прилета была уничтожена одна из украинских установок ПВО. В одесских пабликах насчитали семь или восемь взрывов. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Кроме того, украинское издание «Страна.ua» без подробностей информировало о нескольких взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Получат ли ВСУ ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц решил окончательно отказаться от передачи ракет Taurus Вооруженным силам Украины после публикации прослушки офицеров бундесвера, написал военкор Александр Коц. По его словам, военные обсуждали, как сделать прямое участие Берлина в российско-украинском конфликте незаметным.

Ракеты Taurus, которые Германия может передать Украине, способны преодолевать расстояние в 560 км, сообщил в комментарии NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Также, по его утверждению, эта ракета получила неформальное звание «противобункерной».

По словам эксперта, Taurus по некоторым характеристикам, кроме дальности, лучше американской ракеты JASSM. Она может быть наиболее конкурентоспособной для закупки со стороны Британии и Франции.

Вооруженные силы Украины в случае получения Taurus использовали бы их против мирного населения и гражданских объектов, считает Леонков. По его словам, это связано с тактикой гибридной войны, которую избрал Киев с целью подрыва доверия россиян к власти.

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Станет ли ФРГ воевать с РФ

ФРГ не ведет никакой подготовки к войне с Россией, заявил представитель правительства Вольфганг Бюхнер, комментируя публикацию подслушанного разговора офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту. Он назвал подобные заявления абсурдными.

Кого хотят втянуть в конфликт на Украине

Польшу пытаются втянуть в конфликт между Россией и Украиной, заявил в своем материале журналист польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста. По его словам, граждане республики не обязаны отправлять сыновей на смерть и разрушать свою страну. Автор материала призвал не позволить этого сделать политикам Польши.

По словам публициста, ведущие мировые политики «повторяют лживую мантру» о том, что Украина воюет и за Польшу. Он назвал эти заявления «последовательной и мерзкой ложью». Журналист также подчеркнул, что вмешательство США и фактический захват украинских структур ЦРУ и МИ-6 могли повлиять на решение президента России начать специальную военную операцию.

Что анонсировал Зеленский

Владимир Зеленский заявил о планируемых кадровых назначениях в Силах обороны страны. При этом он не стал уточнять, какие именно перестановки произойдут.

Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для сил обороны, — проинформировал он.

4 марта офис украинского президента опубликовал информацию относительно увольнения командующего Силами поддержки ВСУ Дмитрия Гереги. На его место назначили Александра Яковца.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

За что Кличко раскритиковал Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко назвал очень серьезной ошибкой президента Украины Владимира Зеленского отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По его мнению, украинский лидер был обязан объяснить причину решения, из-за которого многие в стране «почувствовали растерянность и отчаяние».

Кличко подчеркнул, что отстраненный генерал имел самый высокий рейтинг популярности на Украине. Киевский градоначальник пояснил, что ни один мирный план не сработает, если линию фронта не удастся удержать.

Мэр украинской столицы добавил, что Киеву необходимо добиться единства всех сил и граждан, а обществу перегруппироваться, так как некоторые политики «ставят свои амбиции выше интересов государства».

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