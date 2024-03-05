Кличко заявил о серьезной ошибке Зеленского Кличко: отставка Залужного стала серьезной ошибкой Зеленского

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете la Repubblica назвал очень серьезной ошибкой президента Украины Владимира Зеленского отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По его мнению, украинский лидер был обязан объяснить причину решения, из-за которого многие в стране «почувствовали растерянность и отчаяние».

Кличко подчеркнул, что отстраненный генерал имел самый высокий рейтинг популярности на Украине. Киевский градоначальник пояснил, что ни один мирный план не сработает, если линию фронта не удастся удержать.

Убрать его было огромной ошибкой. Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах, — заявил Виталий Кличко.

Мэр украинской столицы добавил, что Киеву необходимо добиться единства всех сил и граждан, а обществу перегруппироваться, так как некоторые политики «ставят свои амбиции выше интересов государства». При этом в последние недели Кличко часто обвинял Зеленского в подталкивании страны к «авторитаризму».

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов одобрил решение Зеленского об отставке Залужного, и отверг информацию о возникших между ними личных разногласиях.