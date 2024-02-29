Буданов указал на просчеты Залужного на посту главкома ВСУ Буданов поддержал решение Зеленского об отставке Залужного с поста главкома ВСУ

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью канадскому изданию CBC, что президент страны Владимир Зеленский принял правильное решение об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Буданов также указал, что между президентом и генералом вряд ли могут быть личные разногласия, потому что один является «прямым подчиненным» другого.

Если все хорошо, все замечательно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся? — сказал глава украинской военной разведки.

Ранее военкор Александр Сладков предположил, что Залужный мог уволиться с поста главкома ВСУ после того, как запросил неподъемную сумму бюджета для украинской армии на 2024 год. По мнению журналиста, от Залужного требовали составить план, чтобы запросить деньги у Запада.

На прошлой неделе украинский генерал Виктор Назаров, ранее занимавший должность советника Залужного, рассказал, что в 2023 года на руководство ВСУ оказывали давление с требованием предоставить план для победы в конфликте. По словам Назарова, у украинских властей не было четкого понимания, сколько ресурсов, в том числе человеческих, потребуется для достижения этой цели.