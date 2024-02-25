На Украине рассказали, когда Киев требовал от ВСУ «победный план» Генерал Назаров рассказал о требовании Киева показать «план победы»

Фото: МО Укранины

Власти Украины в 2023 году давили на руководство ВСУ с требованием предоставить план для победы, заявил генерал Виктор Назаров, ранее занимавший должность советника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, при этом в Киеве не было четкого понимания, сколько ресурсов, в том числе человеческих, потребуется для достижения этой цели, передает The New York Times.

Это то, чего, к сожалению, не понимало или не хотело понимать наше политическое руководство, когда требовало стратегических планов от военных без стратегических резервов и ресурсов, — сказал он.

В феврале 2024 года Валерия Залужного и Виктора Назарова уволили, на пост главкома ВСУ был назначен Александр Сырский. После этого ВСУ отступили из Авдеевки и ряда населенных пунктов, расположенных в этом районе.

Ранее военкор Александр Сладков предположил, что причиной отставки Залужного стало требование Киева предоставить план боевых действий на 2024 год. Проблема, по его словам, была в том, что главкому ВСУ не предоставили исходные данные о ресурсах, которым можно распоряжаться. В итоге Залужный составил «дорогой» план, который Киев отклонил.