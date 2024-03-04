Стало известно о попытках втянуть Польшу в конфликт на Украине Myśl Polska: Польшу пытаются втянуть в военный конфликт на Украине

Фото: nato.int

Польшу пытаются втянуть в конфликт между Россией и Украиной, заявил в своем материале журналист польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста. По его словам, граждане страны не обязаны отправлять сыновей на смерть и разрушать свою страну. Автор материала призвал не позволить это сделать политикам Польши.

Мы все еще можем выбрать мир. Нам все еще не обязательно отправлять наших сыновей на смерть. Нам не нужно разрушать нашу страну. И мы не должны позволять нашим политикам делать это. А что мы должны, так это возвысить свой голос и четко сказать: мы не хотим умирать за Крым, — написал журналист.

По словам публициста, ведущие мировые политики «повторяют лживую мантру» о том, что Украина воюет и за Польшу. Он назвал эти заявления «последовательной и мерзкой ложью». Журналист также подчеркнул, что вмешательство США и фактический захват украинских структур ЦРУ и МИ-6 могли повлиять на решение президента России начать специальную военную операцию.

Профессор Варшавского университета, политолог Анджей Гиль ранее заявил, что Украине необходима новая революция, которая «сметет» действующее правительство, пораженное коррупцией и воровством. По его мнению, польские власти не понимают, что именно нужно Киеву. Эксперт считает, что администрация премьер-министра Дональда Туска не сможет ничего сделать для Украины.