Раскрыта дальность полета ракеты Taurus Военэксперт Леонков: ракета Taurus имеет дальность полета 560 км

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ракеты Taurus, которые Германия может передать Украине, способны преодолевать расстояния в 560 км, сообщил в комментарии NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Также, по его словам, эта ракета получила неформальное звание «противобункерной».

Крылатая ракета Taurus имеет дальность полета 560 км. Это одна из современных разработок немецкого военного промышленного комплекса. Предназначается для работы по особо защищенным объектам, например, узлам связи, штабам, бункерам, иногда ее называют противобункерной. Ее могут использовать в зоне противодействия РЭБ и комплекса ПВО, — рассказал Леонков.

По словам эксперта, Taurus по некоторым характеристикам, кроме дальности, лучше американской ракеты JASSM. Она может быть наиболее конкурентоспособной для закупки со стороны Британии и Франции.

Можно сказать, что это конкурентоспособная ракета по сравнению с американской. Ракета предназначалась под европейские носители, которые стоят на вооружении Германии, Великобритании и Франции, — отметил военэксперт.

Минобороны Германии ранее подтвердило подлинность обнародованных записей с участием немецких офицеров, которые обсуждали удар по Крымскому мосту. Глава оборонного ведомства страны Борис Писториус отметил, что в них не велась речь о конкретной атаке, а лишь обсуждались возможные варианты развития событий. Разговор также не означает «зеленого света» в вопросе передачи Украине ракет Taurus.