Военный эксперт объяснил желание ВСУ заполучить ракеты Taurus Военэксперт Леонков: ВСУ планировали использовать Taurus против гражданских лиц

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Taurus

Вооруженные силы Украины в случае получения немецких крылатых ракет Taurus использовали бы их против мирного населения и гражданских объектов, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, это связано с тактикой гибридной войны, которую избрал Киев с целью подрыва доверия россиян к власти.

ВСУ бы применяли Taurus не против военных, а скорее против гражданских объектов, чтобы заставить Россию пойти на их условия. Это тактика гибридной войны с целью подорвать доверие к власти у населения. Уже была применена такая же тактика, и эти удары активно разгонялись на Западе, — считает Леонков.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался против передачи ВСУ ракет Taurus. Он аргументировал это тем, что для этого понадобится участие немецких военных на Украине. По мнению военкора Александра Коца, Шольц окончательно передумал после публикации прослушки офицеров бундесвера. По его словам, военные обсуждали, как сделать прямое участие Берлина в российско-украинском конфликте незаметным.

Леонков напомнил, что ракеты Taurus, которые Германия может передать Украине, способны преодолевать расстояния в 560 км. Также, по его словам, эта ракета получила неформальное звание «противобункерной».