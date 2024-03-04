МО РФ подтвердило уничтожение второго Abrams: новости СВО на вечер 4 марта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уничтожение танка Abrams в представлении ИИ

Вооруженные силы России уничтожили второй танк M1 Abrams в зоне проведения военной операции на Украине, подтвердило Минобороны России. Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что военную технику американского производства удалось вывести из строя благодаря слаженным действиям РПГ бойцов 30-й мотострелковой бригады и дроноводов из 15-й бригады.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 4 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Как в копилке ВС России появился второй подбитый Abrams?

Как сообщило Минобороны России, второй танк M1 Abrams был подбит под Авдеевкой совместными усилиями подразделений группировки войск «Центр». Также российским военным удалось уничтожить четыре боевые машины пехоты, в числе которых оказались три американских Bradley.

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что Abrams был сначала обездвижен РПГ бойцами 30 мотострелковой бригады, после чего по нему выстрелил российский танк, и лишь потом его добили беспилотниками дроноводы из 15-й бригады. Он также привел цитату из кинофильма «28 панфиловцев»: «Спокойно жжем танки».

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/Keystone Press Agency/Global Look Press M1 Abrams

Танки M1 Abrams американского производства стали дешеветь на рынке вооружения после того, как ВС России подбили один из них в зоне военной операции на Украине, обратил внимание военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, Вашингтон поддерживает Украину для укрепления своей экономики, в то время как Евросоюз, напротив, испытывает из-за этого большие проблемы.

Сладков добавил, что США «разгоняют» тему нападения России на НАТО для того, чтобы Европа стала закупать оружие. По его словам, один подбитый Abrams в зоне СВО действительно является для Вашингтона неприятностью, но страны ЕС все равно купят у него эти танки.

Президенту России Владимиру Путину докладывают об уничтожении американских танков Abrams в зоне СВО и вообще значимых успехах ВС РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что глава государства обладает всей полнотой информации, его держат в курсе онлайн.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО?

По данным российского оборонного ведомства, подразделения ВС РФ поразили живую силу и технику противника на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. Бойцам оказывали поддержку с земли и с воздуха. На пяти направлениях противник потерял до 1415 человек личного состава.

Также российские военнослужащие уничтожили 27 автомобилей, три гаубицы «Мста-Б», три орудия Д-30, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», по одной «Акации» и FH-70 британского производства. Кроме того, подбитыми оказались два бронетранспортера, два танка, в том числе Abrams, шесть боевых машин пехоты, в том числе три Bradley, три боевые бронированные машины, два HIMARS, один РСЗО «Град», а также артиллерийская система М777 производства США.

Фото: МО РФ

Тем временем оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили два пункта управления БПЛА в ДНР и Херсонской области, а также поразили живую силу и технику в 128 районах в зоне СВО. Средства ПВО отработали по 81 украинскому беспилотнику под Донецком, Запорожьем и Херсоном.

Как российские «Грады» разнесли позиции ВСУ под Авдеевкой?

Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, удары были нанесены из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

Российские военные прибыли на огневую позицию в темное время суток, навели орудия на позиции ВСУ под Авдеевкой и ударили по ним. Под огнем оказались живая сила, военная техника и взводно-опорный пункт противника. Отработав по целям, артиллеристы-реактивщики покинули огневые позиции, уводя боевые машины от возможного ответного удара противника.

Почему участились атаки ВСУ на Энергодар?

Вооруженные силы Украины стали чаще обстреливать объекты в городе Энергодаре, где располагается Запорожская АЭС (ЗАЭС), из-за предстоящих выборов президента РФ, поделился мнением директор ЗАЭС Юрий Черничук. Он назвал действия украинских военных элементом запугивания мирного населения.

«Частота воздействий боевых средств противника [растет]. Частота воздействий и БПЛА, и прилет [1 марта] артиллерийских снарядов на город — это действительно факт. Одну из причин могу сказать — это предстоящие выборы президента РФ. Элемент запугивания такой», — сказал он.

Черничук указал, что линия боевого соприкосновения находится в пяти километрах от станции, поэтому угроза ее безопасности сохраняется.

Фото: МО РФ Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

Что в Минобороны Украины говорят о мобилизации?

Если украинцы продолжат избегать мобилизации, это может приблизить продвижение российских войск в зоне проведения СВО, заявил советник Министерства обороны Украины Алексей Бежевец. По его словам, отсутствие кадров в ВСУ может усугубить ситуацию в зоне боевых действий для украинской стороны.

«Вполне возможно, что россияне очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить. Если помимо отсутствия боеприпасов, вооружения, снарядов и так далее у нас будет нехватка личного состава, это станет трагедией», — сказал Бежевец.

Кампания по привлечению женщин в ряды Вооруженных сил Украины продолжится из-за нехватки мотивированного личного состава, таким мнением с NEWS.ru поделился военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он считает, что тенденция к набору женщин в украинскую армию будет усиливаться.

Эксперт отметил, что не стоит ждать принципиальных последствий для женщин в случае принятия законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. По его мнению, просто будут узаконены нынешние практики украинских военкоматов. Эксперт считает, что теперь они будут «крутить» людей на законных основаниях, а женщинам будет сложнее препятствовать их деятельности.

Фото: Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины могут вернуться из зоны боевых действий только при ранении или гибели, заявила член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. По ее словам, несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского, в армии сложилась нехорошая ситуация.

«Единственный способ вернуться (с передовой. — NEWS.ru) — быть раненым или убитым. <...> Война — это математика. Мы должны рассчитывать наши ресурсы», — заявила Бобровская.

Она высказалась за принятие законопроекта по демобилизации военнослужащих, которые уже отслужили длительный срок в зоне боевых действий. Бобровская также призвала украинского лидера начать «взрослый разговор с обществом» и не бояться его. По словам депутата, «сейчас не 2022 год, когда эмоции брали верх».

Какой итог СВО предсказал Дмитрий Медведев?

Россия доведет специальную военную операцию до логического конца, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Он уточнил, что речь идет о капитуляции Украины.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Медведев

«Мы, безусловно, доведем СВО до логического конца, до окончательной Победы, до капитуляции нацистов», — сказал он со сцены.

По словам Медведева, Россия строит свое будущее и выполняет особую, судьбоносную миссию в глобальном мире. И нет сомнений, что она будет исполнена, добавил он.

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