На Украине раскрыли единственный способ для военных ВСУ вернуться с фронта Депутат Рады Бобровская: бойцы ВСУ могут вернуться с фронта ранеными или убитыми

Фото: David Young/dpa/Global look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины могут вернуться из зоны боевых действий только при ранении или гибели, сообщила в интервью Washington Post член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. По ее словам, несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского, в армии сложилась нехорошая ситуация.

Единственный способ вернуться (с передовой. — NEWS.ru) — быть раненым или убитым. <...> Война — это математика. Мы должны рассчитывать наши ресурсы, — заявила Бобровская.

Она высказалась за принятие законопроекта по демобилизации военнослужащих, которые уже отслужили длительный срок в зоне боевых действий. Бобровская также призвала украинского лидера начать «взрослый разговор с обществом» и не бояться его. По словам депутата, «сейчас не 2022 год, когда эмоции брали верх».

Ранее солдаты ВСУ рассказали об уничтоженной колонне при отступлении из Авдеевки. Военные назвали потерю города сокрушительной для Украины. Один из украинских бойцов заявил, при уходе из населенного пункта колонна людей двигалась по «дороге смерти», находясь под ударами артиллерии. Другой военный рассказал про президентскую бригаду, которая осталась без связи и заблудилась. По его словам, отряд не знал о приказе командования отступать из Авдеевки.