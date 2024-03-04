«Спокойно жжем танки»: Коц рассказал, как уничтожали Abrams Военкор Коц рассказал, как уничтожали второй Abrams под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Второй уничтоженный под Авдеевкой американский танк Abrams был сначала обездвижен РПГ, после чего по нему выстрелил российский танк и лишь потом его добили беспилотниками, сообщил подробности боя военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Он также привел цитату из кинофильма «28 панфиловцев»: «Спокойно жжем танки».

Выяснил подробности уничтожения очередного «американца». Изначально по «Абрамсу» отработали из РПГ парни из 30 мотострелковой бригады. Машина «разулась» и застыла на месте. После чего по ней прицельно врезал с закрытой огневой позиции наш танк, для верности несколько подарунков сбросили с дронов, но американец никак не хотел загораться. «Отконтролили» «Упырями» ребята из 15 бригады, после чего «Абрамс» потерял всякое желание к сопротивлению. <…> «И никто не геройствует. Потому как незачем. Спокойно жжем танки» (с) к/ф «28 панфиловцев», — написал Коц.

По информации Telegram-канала Mash, 3 марта Abrams был подбит бойцами 15-й ОМСБр. Это единственное соединение в составе ВС РФ, которое официально имеет статус миротворцев. Ранее бригада принимала участие в грузино-абхазском конфликте и Карабахе. По сообщениям Telegram-каналов, танк был подбит российским бойцом с позывным Коловрат. По другим — бойцом с позывным Рассвет.