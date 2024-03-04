Военэксперт раскрыл детали привлечения женщин к службе в ВСУ Военэксперт Онуфриенко: кампания по набору женщин в ВСУ продолжится

Кампания по привлечению женщин в ряды вооруженных сил Украины продолжится из-за нехватки мотивированного личного состава, рассказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, тенденция к набору женщин в украинскую армию будет усиливаться.

Этот процесс будет продолжаться, потому что никто не скрывает, что у ВСУ не хватает мобилизационного потенциала, не хватает добровольцев, мотивированных бойцов. Поэтому женщин привлекали и будут привлекать все больше, — заявил Онуфриенко.

Эксперт отметил, что не стоит ждать принципиальных последствий для женщин в случае принятия законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине . По его мнению, просто будут узаконены нынешние практики украинских военкоматов. Эксперт добавил, что теперь они будут «крутить» людей на законных основаниях, а женщинам будет сложнее препятствовать их деятельности.

То, что женщин посылают на передовую вызвано глупостью принимающих решения. Тренированная женщина в походных условиях длительное время может носить максимум 25 килограмм веса, тогда как минимальная походная нагрузка на бойца превышает 25 килограмм, — сказал Онуфриенко.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что лично присутствовал при массовом пленении офицеров и матросов морской пехоты ВСУ, в числе которых присутствовали женщины. Он отметил, что события происходили весной 2022 года.