Названа причина участившихся атак ВСУ на Энергодар Директор ЗАЭС Черничук: ВСУ стали чаще обстреливать ЗАЭС из-за выборов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины стали чаще обстреливать объекты в городе Энергодаре, где располагается Запорожская АЭС (ЗАЭС), из-за предстоящих выборов президента РФ, поделился мнением директор ЗАЭС Юрий Черничу, передает ТАСС. Он назвал действия украинских военных элементом запугивания мирного населения.

Частота воздействий боевых средств противника [растет]. Частота воздействий и БПЛА, и прилет [1 марта] артиллерийских снарядов на город — это действительно факт. Одну из причин могу сказать — это предстоящие выборы президента РФ. Элемент запугивания такой, — сказал он.

Черничук указал, что линия боевого соприкосновения находится в пяти километрах от станции, поэтому угроза ее безопасности сохраняется.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее заявили, что якобы слышали в среду взрыв недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС). После хлопка последовала стрельба близ объекта или на нем.

До этого Запорожская АЭС осталась без питания от последней резервной внешней линии электропередачи. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что внешняя электроэнергия используется на объекте для охлаждения шести атомных реакторов и других функций, и эта ситуация «вновь подрывает хрупкую ядерную надежность и ситуацию с безопасностью на объекте».