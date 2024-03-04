Медведев рассказал, чем закончится СВО Медведев: СВО закончится капитуляцией неонацистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия доведет специальную военную операцию до логического конца, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Он уточнил, что речь идет о капитуляции Украины.

Мы, безусловно, доведем СВО до логического конца, до окончательной Победы, до капитуляции нацистов, — сказал он со сцены.

По словам Медведева, Россия строит свое будущее и выполняет особую, судьбоносную миссию в глобальном мире. И нет сомнений, что она будет исполнена, добавил он.

Ранее американская радиостанция Wyso отмечала, что вопрос о продолжительности специальной военной операции на Украине может решить только президент РФ Владимир Путин. Там считают, что глава России уверен в готовности страны преодолеть поддержку Киева странами Запада и продолжить развитие экономики, несмотря на санкционную политику.

Как считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, спецоперация со временем «приняла форму войны против коллективного Запада». По его словам, это «война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт». Представитель Кремля отметил, что все это может затянуть спецоперацию, но не изменить ее ход.