Взрыв моста под Самарой, налет дронов на Крым: как ВСУ атакуют РФ 4 марта

Фото: МО Украины

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Средства ПВО сбили около 40 украинских беспилотников, попытавшихся атаковать Крым. Злоумышленники устроили взрыв на железнодорожном мосту в Самарской области. Сотрудники Петербургского нефтяного терминала обнаружили БПЛА с 20 килограммами взрывчатки. ВСУ выпустили 75 снарядов по населенным пунктам Белгородской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

На ж/д мосту под Самарой прогремел взрыв

Взрыв произошел на железнодорожном мосту на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, злоумышленники хотели подорвать опору конструкции. В Минобороны не комментировали это сообщение.

По словам местных жителей, они слышали взрыв около шести утра по местному времени. Как выяснил Telegram-канал Mash, металлоконструкции моста получили повреждения, бетонные опоры и рельсы остались целы.

В регионе был объявлен план «Загорск», который используется для информирования об угрозе безопасности, учебных или контрольных мероприятиях. Оперативные службы работают на месте ЧП. Специалисты оценивают несущую способность моста. Несколько поездов были задержны из-за инцидента. В Минобороны России не комментировали это сообщение.

Почти 40 БПЛА попытались атаковать Крым

В ночь на 4 марта жители Крыма сообщили о звуках взрывов. В это время движение на Крымском мосту было временно перекрыто. ВСУ попытались атаковать регион беспилотниками. Большинство из них были уничтожены в районе Феодосии.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило Минобороны РФ.

Дрон ударил по поселку Теткино в Курской области

Украинский беспилотник атаковал поселок Теткино в Глушковском районе Курской области накануне вечером, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль. Собственнику обязательно окажем помощь», — написал он.

Подросток подорвался на взрывном устройстве в Донецке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 13 фактов ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили восемь обстрелов на Горловском направлении и пять — на Донецком. ВСУ выпустили по региону 40 боеприпасов. Три жилых дома получили повреждения.

Мужчина 1975 года был ранен в результате прилета снаряда в Петровском районе областного центра. Подросток 2009 года рождения пострадал, подорвавшись на взрывном устройстве в Калининском районе Донецка.

БПЛА обнаружили на территории нефтебазы в Санкт-Петербурге

Сотрудники Петербургского нефтяного терминала обнаружили на территории предприятия беспилотник с 20 килограммами взрывчатки, сообщает Telegram-канал SHOT По его данным, это БПЛА производства итальянской фирмы Gilardoni. У него было оторвано крыло.

Прибывшие на место ЧП специалисты обезвредили дрон и отправили его на экспертизу. По информации SHOT, взрыва удалось избежать, никто не пострадал. В Минобороны России не комментировали это сообщение.

ВСУ выпустили 75 снарядов по Белгородской области

Накануне около полудня режим ракетной опасности был объявлен в Белгороде и в Белгородском районе. Предупреждение действовало чуть дольше получаса. В регионе работали средства ПВО. В поселке Разумное в результате падения обломков снарядов были повреждены частный дом и легковой автомобиль.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили 75 снарядов по населенным пунктам Белгородской области . По словам губернатора Вячеслава Гладкова, прилеты зафиксировали в Журавлевке, Заречье-Втором, Новой Таволжанке, Середе, Шебекине, Терезовке, в селе Безымено и на хуторе Старый. В результате обстрелов никто не погиб.

Кроме того, регион атаковали дроны-камикадзе ВСУ. Один БПЛА был сбит рядом с хутором Старый. Беспилотник сдетонировал после падения. ВС РФ посадили три дрона средствами РЭБ в районе поселка Совхозный. Беспилотники взорвались при приземлении. В результате атак БПЛА никто не пострадал, разрушений нет.

Мужчина получил ранения при обстреле ВСУ села в Херсонской области

Мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ села Казачьи Лагеря в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу, ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

ВСУ обстреляли Запорожскую область из артиллерии

Накануне украинские войска обстреляли из артиллерии ряд населенных пунктов Запорожской области. По информации Telegram-канала WarGonzo, под огнем оказались Жеребянки, Копани, Новопрокоповка и Вербовое. Минобороны РФ не комментировало это сообщение.

Между тем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что злоумышленники стали разбрасывать заминированные фонари в Энергодаре и в некоторых других городах региона.

«При нажатии на такой фонарик срабатывает детонатор — и он взрывается. Может очень сильно покалечить взрослого, для детей последствия могут быть еще опаснее. Поэтому ни в коем случае не поднимайте подобные предметы», — отметил Рогов.

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