Пилот Су-35 спас сослуживца голосом в зоне СВО: как все произошло

Фото: МО РФ

Летчик Алексей Ведящев рассказал, как он спас сослуживца в зоне спецоперации с помощью голосовой подсказки. О чем поведал пилот, как истребители Су-35 действуют в ходе боевых действий, что известно об этих самолетах?

Как пилот Су-35 спас сослуживца голосом

Летчик истребителя Су-35 ВКС России, капитан Алексей Ведящев поделился историей, как во время боевого задания ему удалось спасти сослуживца, предупредив его о летящей ракете. Об этом он рассказал в видео, размещенном в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Как уточнил пилот, он заметил, что к самолету сослуживца приближается ракета. Ведящев оценил ситуацию и дал необходимые подсказки, которые спасли летчику жизнь.

«Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему», — рассказал военнослужащий.

За спасение товарища, а также за несколько выигранных воздушных боев и ряд других действий в зоне спецоперации Ведящев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.

Офицерподелился, что с детства мечтал стать именно военным летчиком. Он окончил военное училище, за годы учебы и службы летал на множестве самолетов. До СВО принимал участие в операции на территории Сирии.

Пилот поблагодарил всех сотрудников технических служб и заводов-изготовителей самолетов, которые следят за состоянием воздушных судов и постоянно дорабатывают их.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-35

Как Су-35 действуют в зоне СВО

2 февраля текущего года Минобороны России показало кадры боевого дежурства истребителей Су-35С в зоне проведения спецоперации. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей обеспечивают контроль воздушного пространства и выявляют излучение от радиолокационных станций противника. При обнаружении наземные и воздушные цели немедленно уничтожаются», — отмечалось в сообщении МО РФ.

Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования. Боевые вылеты оперативно-тактическая авиация совершает в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами вооружений, уточняли в российском оборонном ведомстве 2 марта.

10 февраля МО РФ сообщило, что Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ на Купянском направлении.

«В ходе выполнения боевой задачи летчик обнаружил радиолокационное излучение, исходящее с подконтрольной противнику территории, и выполнил пуск ракеты класса „воздух-РЛС“. Данные разведки и объективного контроля подтвердили уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ», — говорилось в Telegram-канале министерства.

Кроме того, 24 февраля звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении Су-35С нанесло бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ на Купянском направлении.

«Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», — сообщало Минобороны России.

Что известно о Су-35

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Разработан в ОКБ Сухого в 2008 году.

Это воздушное судно является одним из основных истребителей ВВС России, а также представляет собой переходное звено между истребителями Су-27 и Су-57. Серийный истребитель для ВКС РФ носит название Су-35С.

Американский журнал National Interest назвал Су-35 первым в списке самого опасного вооружения России при гипотетическом конфликте с США. По мнению экспертов издания, Су-35 — «экстремально опасный» для любого самолета НАТО.

Специалисты отметили, что опасность Су-35 связана с очень большой загрузкой ракет «воздух-воздух» дальнего радиуса действия, возможностью пуска ракет на сверхзвуковой скорости, сверхманевренностью и мощными средствами радиоэлектронной борьбы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-35

После непосредственного контакта с американскими F-22 Raptor над Аляской 11 сентября 2018 года военный обозреватель издания Business Insider Алекс Локи обратил внимание на преимущества Су-35 перед американским истребителем 5-го поколения. Эксперт отметил большее количество ракет и лучшую маневренность Су-35.

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