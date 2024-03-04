Зеленский заявил о скорых кадровых перестановках в Силах обороны Украины

Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о планируемых кадровых назначениях в Силах обороны страны. При этом он не стал уточнять, какие именно перестановки произойдут.

Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны, — проинформировал он.

4 марта на офис украинского президента опубликовал информацию относительно увольнения командующего Силами поддержки ВСУ Дмитрия Гереги. На его место назначили Александра Яковца.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации проходящих срочную службу в вооруженных силах страны. При этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что полная демобилизация в государстве возможна лишь после окончания конфликта с РФ. Он добавил, что Киев уже работает над тем, чтобы решить запросы военных, уставших от долгого нахождения на фронте. По его словам, руководству страны необходимо донести до населения то, что служение Родине — это честь, а не наказание.