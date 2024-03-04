«Сдал назад»: Коц о решении Шольца после прослушки офицеров бундесвера Коц: Шольц окончательно отказался от поставок Taurus после публикации прослушки

Фото: Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц решил окончательно отказаться от передачи ракет Taurus Вооруженным силам Украины после публикации прослушки офицеров бундесвера, написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, военные обсуждали, как сделать прямое участие Берлина в российско-украинском конфликте незаметным.

Шольц с ракетой сдал назад. Как и предполагалось, после публикации прослушки офицеров бундесвера канцлер Германии решил окончательно отказаться от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. <...> Собственно, на записи и обсуждалось, как сделать прямое участие Германии в наведении ракет и ударах по нашей территории незаметным. Как у французов с британцами. Очевидно, теперь уже никак, — заявил Коц.

Ранее военкор написал, что Шольц накануне признал аутентичность опубликованного разговора об атаках на Крымский мост, из которого также стало известно о планах Берлина поставить ракеты Taurus Украине. По его словам, российская разведка в последний момент «пригрозила пальчиком», поэтому в ФРГ передумали.

В связи с этим Коц поинтересовался, сколько еще подобных «прослушек» Россия прячет в рукаве. После публикации одной из них Украина осталась без Taurus, поэтому как будут использованы другие — любопытно, добавил Коц.