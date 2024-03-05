ВС РФ уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

ВС России в течение суток ликвидировали три пункта управления БПЛА армии Украины, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы группировки «Центр» Александра Савчука. По его словам, российским бойцам удается при поддержке артиллерийских орудий и авиации занимать более выгодные позиции в зоне СВО.

Савчук добавил, что за сутки военнослужащие группировки «Центр» нанесли огневое поражение личному составу и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад армии Украины и 103-й бригады территориальной обороны у населенных пунктов Новокалиновка, Майорск, Бердычи и Розовка. Он отметил, что ВСУ потеряли более 490 бойцов, два танка, включая американский Abrams, три БМП Bradley и 12 авто.

Ранее Александр Савчук заявил, что ВС РФ поразили 50 пунктов временной дислокации и 17 опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Кроме того, были отражены десять контратак противника.

До этого стало известно, что подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах Ямполовки, Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.