ВСУ лишились полутора десятков беспилотников под Красным Лиманом МО РФ: группировка «Центр» уничтожила 15 БПЛА ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы российской группировки «Центр» ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-службы группировки Александр Савчук. Он уточнил, что украинские военные понесли потери в районе Кременной, Золотаревки и Карамзиновки в Луганской Народной Республике.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка, Карамзиновка Луганской Народной Республики, — рассказал военный.

Савчук добавил, что подразделения группировки также нанесли поражение живой силе и технике 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах Ямполовки, Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. По словам военного, общие потери украинцев составили до 315 бойцов, были уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и самоходная пушка «Гиацинт».

Ранее Александр Савчук говорил, что российские военнослужащие уничтожили два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.

Кроме того, Минобороны России информировало, что российские танкисты группировки войск «Центр» ликвидировали район дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Ведомство опубликовало видео, на котором показаны точечные удары Т-80БВМ по противнику.