Появилось видео точечных ударов танкистов по силам ВСУ под Красным Лиманом Танкисты ВС РФ уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Российские танкисты группировки войск «Центр» ликвидировали район дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны РФ. Ведомство опубликовало видео, на котором показаны точечные удары Т-80БВМ по противнику.

Беглым огнем с закрытой огневой позиции экипажи танков Т-80БВМ поразили блиндажи с личным составом, сети ходов сообщений, а также капониры с укрытой в них техникой, — уточнили в Минобороны.

До этого военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео уничтожения пункта управления беспилотниками ВСУ на Донецком направлении. По данным журналиста, он был поражен расчетом РСЗО «Град» Южной группировки войск. Кроме того, был ликвидирован один танк. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Ранее заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин выразил мнение, что российский танк Т-90 превосходит американский M1 Abrams, замеченный в зоне СВО. По его словам, Abrams — это чрезвычайно тяжелая и капризная боевая машина, которую нетрудно сжечь на поле боя.

Эксперт добавил, что целесообразность поставок Abrams для ВСУ вызывала сомнения даже в Киеве. По словам Кошкина, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что американские танки в силу их специфики невозможно рассредоточить по линии боевого соприкосновения.