Военкор показал кадры уничтожения пункта управления дронами ВСУ Руденко: расчет «Град» уничтожил пункт управления дронами ВСУ под Донецком

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. По его данным, он был поражен расчетом РСЗО «Град» Южной группировки войск. Кроме того, был уничтожен один танк.

Ранее в Минобороны России сообщили, что артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам, подавили три минометные точки, а также уничтожили расчет беспилотного летательного аппарата ВСУ на правом берегу Днепра. Удары наносились расчетами орудий «Мста-Б» и Д-30.

Кроме того, на том же Донецком направлении штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы ВСУ. После ударов российские самолеты выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

До этого Руденко ранее сообщал, что российские военные выбили ВСУ с территории карьера под Авдеевкой. По его словам, с этой позиции украинские военные обстреливали Донецк и Ясиноватую. Военкор назвал вытеснение ВСУ с карьера хорошей новостью. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.