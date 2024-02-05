Российские артиллеристы выжгли три опорника ВСУ на правом берегу Днепра МО: ВС РФ уничтожили три опорных пункта и дрон ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: МО РФ

Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам, подавили три минометные точки, а также уничтожили расчет беспилотного летательного аппарата ВСУ на правом берегу Днепра, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что военные днем и ночью продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств и складов боеприпасов противника.

За прошедшие сутки расчетами орудий «Мста-Б» и Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожены три опорных пункта противника, подавлены три минометные точки, а также уничтожен расчет беспилотного летательного аппарата, — рассказали в министерстве.

Ранее экипажи штурмовой авиации Су-25 поразили военнослужащих и легкобронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении. В Минобороны отметили, что полет прошел в штатном режиме, без происшествий. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр, отстрелили ложные тепловые цели и после этого вернулись на аэродром базирования.

До этого также самолеты Су-25 России атаковали украинские военные позиции на Донецком направлении. После успешного выполнения боевой миссии штурмовики осуществили маневры для уклонения от возможных ракетных угроз, активировали тепловые ловушки и вернулись на базу. При этом пилот Су-25 с позывным Беркут уточнил, что им была поставлена задача уничтожить опорный пункт противника и она успешно выполнена. Все цели, по его словам, поражены.