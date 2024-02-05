Военкор Руденко сообщил «хорошую новость» об Авдеевке Руденко: ВС России выбили ВСУ с карьера под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные выбили ВСУ с территории карьера под Авдеевкой. По его словам, с этой позиции украинские военные обстреливали Донецк и Ясиноватую. Военкор назвал вытеснение ВСУ с карьера хорошей новостью. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

С этой точки нацист очень часто обстреливал Донецк и Ясиноватую. Это очень хорошая новость, — написал он.

Ранее экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что генералы ВСУ массово врут в своих докладах командованию, потому что боятся сообщать плохие новости. По его словам, чаще всего командиры лгут, когда заходит речь об усталости подчиненных, о нехватке боеприпасов и проблемах во взаимодействии между подразделениями. Он подчеркнул, что эта ложь не позволяет ВСУ адекватно отвечать на изменение обстановки на линии соприкосновения.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что подразделения российских войск успешно продвигаются в зоне специальной военной операции, в том числе под Авдеевкой. Он также отметил, что ВСУ с ноября 2023 года находятся в обороне.