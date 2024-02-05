Российские штурмовики закидали ракетами опорники ВСУ на Донецком участке МО: штурмовики нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Донецком участке

Фото: МО РФ

Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы ВСУ на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что после ударов российские самолеты выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, — рассказали представители министерства.

Ранее МО опубликовало видео авианалета штурмовиков Су-25 на позиции ВСУ на Донецком направлении. Все цели были поражены, и полет, по словам военных, прошел в штатном режиме.

До этого расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении. В Минобороны отметили, что удар уничтожил несколько единиц техники и более десятка солдат противника.

Кроме того, боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что ВС РФ столкнулись на Кременском направлении с женской ротой ВСУ. По его словам, женское подразделение, предположительно, состоит из добровольцев, носит название «К-2» и принадлежит 54-й бригаде ВСУ.