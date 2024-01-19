ВС РФ сорвали попытку ротации ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск сорвали ротацию подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщила ТАСС пресс-служба Минобороны РФ. Представители ведомства отметили, что удар уничтожил несколько единиц техники и более десятка солдат противника.

Разведывательное подразделение с помощью беспилотных летательных аппаратов засекло момент смены военнослужащих вражеского подразделения на своих позициях. Координаты целей оперативно были переданы на командный пункт для уничтожения, — уточнил собеседник агентства.

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что ВС РФ столкнулись на Кременском направлении с женской ротой ВСУ. По его словам, женское подразделение, предположительно, состоит из добровольцев, носит название «К-2» и принадлежит 54-й бригаде Вооруженных сил Украины. Аид уточнил, что украинки — хорошие специалисты БПЛА, а вот их снайперскую работу тяжело оценить — слишком мало данных.

До этого в СМИ появилась информация, что украинские военные занимаются мародерствами, грабят дома и квартиры. По словам неназванной жительницы Херсона, солдаты ВСУ оправдывают свои действия нежеланием оставлять припасы российским бойцам. По мнению местных, так украинские военные готовятся к побегу.