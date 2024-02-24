Российские военные поразили десятки пунктов временной дислокации ВСУ МО РФ: группировка «Центр» поразила 50 пунктов временной дислокации ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российская группировка войск «Центр» за сутки поразила 50 пунктов временной дислокации и 17 опорных пунктов Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС начальник пресс-службы группировки Александр Савчук. Кроме того, были отражены десять контратак противника.

Подразделения группировки при поддержке огня артиллерии и ударов авиации <...> нанесли поражение по более 370 целям, в том числе 50 пунктам временной дислокации живой силы, 17 опорным пунктам и свыше 100 позиций полевой артиллерии 53-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад, 107-й, 116-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Орловка, Тоненькое, — рассказал военный.

Савчук добавил, что бомбардировочная авиация Воздушно-космических сил России поразила более 50 целей противника в районах Тоненького и Первомайского. Также экипажи тяжелых огнеметных систем ликвидировали четыре опорных пункта в районе Ласточкина. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре беспилотника и управляемая авиационная бомба американского производства.

По словам представителя российской группировки, потери армии Украины составили до 440 военнослужащих, семь боевых машин, 16 автомобилей, две гаубицы Д-30 и два миномета.

Ранее Савчук рассказал, что подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах Ямполовки, Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.