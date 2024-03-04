В ФРГ отвергли обвинения в подготовке к войне с Россией Берлин отверг обвинения в подготовке к войне после прослушки офицеров бундесвера

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

ФРГ не ведет никакой подготовки к войне с Россией, заявил представитель правительства Вольфганг Бюхнер, комментируя публикацию подслушанного разговора офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту, передает Financial Times. Он назвал подобные заявления абсурдными.

Заявления о том, что [этот] разговор доказывает, что Германия готовит войну против России, являются абсурдной, постыдной российской пропагандой, — сказал Бюхнер.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отсутствие обеспокоенности среди немецких политиков обсуждением офицерами бундесвера нападения на Россию «о многом говорит». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, они больше обеспокоены самим фактом утечки в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров.

The Times тем временем встревожилась тем, что разведка России может отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину, опираясь на сведения, полученные из опубликованной беседы немецких военных. В издании отметили, что Британия и другие члены НАТО должны быть сильно обеспокоены нарушением безопасности, повлекшим разглашение важных данных.