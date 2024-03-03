Германия готовится к войне с Россией и правящая там коалиция не может уйти от ответственности за эскалацию, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Что известно о планах ракетного удара по Крымском мосту, как причастны власти Германии, что заявили российские дипломаты?
Что сказал Медведев
Экс-президент прокомментировал инцидент с публикацией перехваченного разговора высокопоставленных офицеров ВВС Германии. Они детально обсуждали планы ракетного удара по Крымскому мосту с помощью крылатых ракет Taurus.
Слив переговоров командования люфтваффе произошел вскоре после того, как канцлер Германии Олаф Шольц отказал Украине в поставках ракет Taurus. В Берлине беспокоились, что ВСУ могут использовать немецкую крылатую ракету по мирным целям в Москве.
Медведев призвал не верить в то, что власти Германии непричастны к планам ударов по Крымскому мосту.
«Мол, это все происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми — дай поиграть в войнушку. А гражданское политическое руководство вообще ни при чем», — объяснил Медведев.
Зампред Совбеза напомнил, что в истории было много примеров, когда военные принимали решения о начале войны за своих начальников. «Миролюбивый парень» Шольц может стать жертвой провокации, отметил Медведев.
«Вот придут к Шольцу и скажут: „Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории — она летела в Берлин“. Что ответит Шольц, а? Ясно как божий день. Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — объявил Медведев.
Кто в Германии готовил удар по Крымскому мосту
Расшифровку переговоров нескольких офицеров люфтваффе опубликовала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян. Офицеры на записи обсуждают особенности взаимодействия с ВСУ, поставки ракет и потенциальные цели. Одной из них является Крымский мост.
«Каким образом будет выглядеть атака Taurus на мост?» — задает вопрос один из офицеров. «Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — отвечает ему другой.
Симоньян опубликовала имена офицеров на аудио: это начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор люфтваффе Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций Штефан Фенске и Фроштедте.
В Минобороны Германии подтвердили подлинность переговоров офицеров люфтваффе. Военное ведомство начало расследование утечки. Издание Berliner Zeitung назвало обстоятельства «крупной катастрофой в бундесвере».
Как отреагировал канцлер Германии
Канцлер Шольц, узнав об утечке разговора военных, выразил обеспокоенность и подтвердил, что Германия не будет передавать Киеву ракеты Taurus. Ранее Шольц подчеркивал, что Германия не намерена принимать непосредственного участия в боевых действиях и не будет отправлять свои войска на Украину. Он призвал к «интенсивному и быстрому» расследованию произошедшего.
Как пишет Deutsche Welle (признано Минюстом РФ иноагентом), оппозиция в бундестаге потребовала парламентского расследования утечки и судьбы ракет Taurus.
«Во-первых, очевидно, что русские прослушивают наши закрытые линии связи. А кроме того, получается, что канцлер отказывался передавать Украине ракеты Taurus под ложным предлогом? Канцлер должен объясниться перед бундестагом», — объявил баварский консервативный политик Александр Добриндт.
В беседе с телеканалом немецкий военный эксперт Родерик Кизеветтер объяснил слив попыткой России сорвать сделку по поставкам Taurus, чего не хочет Шольц.
Что ответили в России на скандальную аудиозапись
Зампред РФ в ООН Дмитрий Полянский назвал слитый разговор офицеров «позором для Германии».
«Это полный позор и потеря лица для Германии, открывающей свои новые стороны: лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую. Это уже не та страна, с которой мы подписывали дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы», — заявил дипломат.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация со слитой аудиозаписью демонстрирует, что в Германии нет единой власти, а значит, нет и демократии.
«Элиты, власть и народ не имеют ни ответственности друг перед другом, ни обратной связи. Это прямое доказательство отсутствия демократии. <...> Существует невидимая (и неведомая) для немецкого избирателя, не имеющая отношения к избирательной системе сила внутри государственного аппарата ФРГ, которая сейчас и управляет Германией. Немцы пишут о Schattenstaat’е — „теневом государстве“. Но все материалы на эту тему пессимизируются, удаляются и подвергаются цензуре, а на авторов наклеивают ярлык конспирологов», — рассказала Захарова.
Она предложила немцам «потянуть за эту ниточку» и выяснить, кто в действительности управляет Германией.
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