«Германия готовится к войне»: Медведев о перехвате переговоров бундесвера

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Германия готовится к войне с Россией и правящая там коалиция не может уйти от ответственности за эскалацию, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Что известно о планах ракетного удара по Крымском мосту, как причастны власти Германии, что заявили российские дипломаты?

Что сказал Медведев

Экс-президент прокомментировал инцидент с публикацией перехваченного разговора высокопоставленных офицеров ВВС Германии. Они детально обсуждали планы ракетного удара по Крымскому мосту с помощью крылатых ракет Taurus.

Слив переговоров командования люфтваффе произошел вскоре после того, как канцлер Германии Олаф Шольц отказал Украине в поставках ракет Taurus. В Берлине беспокоились, что ВСУ могут использовать немецкую крылатую ракету по мирным целям в Москве.

Медведев призвал не верить в то, что власти Германии непричастны к планам ударов по Крымскому мосту.

«Мол, это все происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми — дай поиграть в войнушку. А гражданское политическое руководство вообще ни при чем», — объяснил Медведев.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ

Зампред Совбеза напомнил, что в истории было много примеров, когда военные принимали решения о начале войны за своих начальников. «Миролюбивый парень» Шольц может стать жертвой провокации, отметил Медведев.

«Вот придут к Шольцу и скажут: „Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории — она летела в Берлин“. Что ответит Шольц, а? Ясно как божий день. Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — объявил Медведев.

Кто в Германии готовил удар по Крымскому мосту

Расшифровку переговоров нескольких офицеров люфтваффе опубликовала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян. Офицеры на записи обсуждают особенности взаимодействия с ВСУ, поставки ракет и потенциальные цели. Одной из них является Крымский мост.

«Каким образом будет выглядеть атака Taurus на мост?» — задает вопрос один из офицеров. «Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — отвечает ему другой.

Симоньян опубликовала имена офицеров на аудио: это начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор люфтваффе Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций Штефан Фенске и Фроштедте.

Фото: U.S. Air National Guard/Sarah M. McClanahan Начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе

В Минобороны Германии подтвердили подлинность переговоров офицеров люфтваффе. Военное ведомство начало расследование утечки. Издание Berliner Zeitung назвало обстоятельства «крупной катастрофой в бундесвере».

Как отреагировал канцлер Германии

Канцлер Шольц, узнав об утечке разговора военных, выразил обеспокоенность и подтвердил, что Германия не будет передавать Киеву ракеты Taurus. Ранее Шольц подчеркивал, что Германия не намерена принимать непосредственного участия в боевых действиях и не будет отправлять свои войска на Украину. Он призвал к «интенсивному и быстрому» расследованию произошедшего.

Как пишет Deutsche Welle (признано Минюстом РФ иноагентом), оппозиция в бундестаге потребовала парламентского расследования утечки и судьбы ракет Taurus.

«Во-первых, очевидно, что русские прослушивают наши закрытые линии связи. А кроме того, получается, что канцлер отказывался передавать Украине ракеты Taurus под ложным предлогом? Канцлер должен объясниться перед бундестагом», — объявил баварский консервативный политик Александр Добриндт.

В беседе с телеканалом немецкий военный эксперт Родерик Кизеветтер объяснил слив попыткой России сорвать сделку по поставкам Taurus, чего не хочет Шольц.

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press Олаф Шольц

Что ответили в России на скандальную аудиозапись

Зампред РФ в ООН Дмитрий Полянский назвал слитый разговор офицеров «позором для Германии».

«Это полный позор и потеря лица для Германии, открывающей свои новые стороны: лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую. Это уже не та страна, с которой мы подписывали дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы», — заявил дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация со слитой аудиозаписью демонстрирует, что в Германии нет единой власти, а значит, нет и демократии.

«Элиты, власть и народ не имеют ни ответственности друг перед другом, ни обратной связи. Это прямое доказательство отсутствия демократии. <...> Существует невидимая (и неведомая) для немецкого избирателя, не имеющая отношения к избирательной системе сила внутри государственного аппарата ФРГ, которая сейчас и управляет Германией. Немцы пишут о Schattenstaat’е — „теневом государстве“. Но все материалы на эту тему пессимизируются, удаляются и подвергаются цензуре, а на авторов наклеивают ярлык конспирологов», — рассказала Захарова.

Она предложила немцам «потянуть за эту ниточку» и выяснить, кто в действительности управляет Германией.

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