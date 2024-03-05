«Сергей Котов», тревога на ж/д под Самарой: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Фото: МО Украины

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В ЛНР злоумышленники заминировали автомобиль заместителя ректора Луганского университета. Бомба была найдена и обезврежена. По сообщению Telegram-каналов, украинские военные пытались нанести удары по объектам в Крыму. Военкор Александр Коц заявил, что, предположительно, ВСУ атаковали патрульный корабль «Сергей Котов». Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник ударил по нефтебазе «Белгороднефтепродукт» в Белгородской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Под машину замректора Луганского университета заложили взрывчатку

В ЛНР злоумышленники заминировали автомобиль Виталия Киселева, заместителя ректора Луганского государственного университета им. Владимира Даля. Машина была припаркована возле здания регионального правительства. Служебная собака нашла взрывчатку во время обхода территории.

Киселева не было в автомобиле. Прибывшие на место ЧП саперы обезвредили взрывное устройство. Эвакуация жителей расположенных поблизости домов не проводилась.

Беспилотники ВСУ совершили налет на Крым

В ночь на 5 марта жители Керчи сообщили о звуках взрывов над городом. По данным Telegram-канала SHOT, работали средства ПВО.

По сообщениям Telegram-каналов, украинские военные пытались атаковать объекты в Крыму с помощью ракет, БПЛА и безэкипажных катеров (БЭКов). Одной из целей ВСУ был Крымский мост, который не получил повреждений. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В 0:35 мск на мосту было остановлено движение транспорта. Его возобновили только утром 5 марта. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что ВСУ атаковали полуостров воздушными и морскими дронами. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В Феодосии пострадал десятилетний мальчик в результате налета БПЛА. Сообщается, что ребенок вышел на улицу вслед за матерью, которая выбежала из дома из-за сработавшей сигнализации автомобиля. В этот момент произошел взрыв. Один из осколков попал мальчику в палец и сломал его.

Военкор Александр Коц сообщил в Telegram-канале, что атаке безэкипажных катеров, предположительно, подвергся патрульный корабль «Сергей Котов», который пополнил состав Черноморского флота в июле 2022 года. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Сообщают, что минувшей ночью он снова отбивался от БЭКов», — отметил Коц.

Коц подчеркнул, что украинская армия «давно гонялась за „Сергеем Котовым“».

«Только в официальные сводки попали как минимум три атаки на него безэкипажными катерами. В июле прошлого года экипаж отбил нападение двух БЭКов. <...> В августе ситуация повторилась. Экипаж достойно отбил атаку. В сентябре патрульный корабль „Сергей Котов“ отбил атаку уже пяти украинских безэкипажных катеров», — подчеркнул журналист.

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли ж/д станцию в Курской области

Накануне украинские войска обстреляли село Гуево в Суджанском районе Курской области. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки были повреждены несколько магазинов и жилой дом. Мирные жители не пострадали.

Утром 5 марта ВСУ атаковали железнодорожную станцию Глушково. По словам губернатора, было зафиксировано девять прилетов. Обошлось без жертв и пострадавших.

На станции произошел пожар, но его оперативно потушили. Ж/д станция Глушково и село Кульбаки остались без света из-за повреждения линий электропередачи.

Мужчина подорвался на мине в Донецке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 17 фактов ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 11 обстрелов на Донецком направлении и шесть — на Горловском. ВСУ выпустили по региону 48 боеприпасов. Два жилых дома получили повреждения. Ранения получил мужчина 1995 года рождения, который подорвался на мине «Лепесток» в Кировском районе областного центра.

Подозрительный предмет обнаружили на ж/д перегоне под Самарой

Утром 5 марта был обнаружен посторонний предмет на железнодорожном перегоне Жигулевское Море — Химзаводская в Самарской области. Движение на перегоне временно приостановили, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Накануне злоумышленники пытались подорвать опору железнодорожного моста на перегоне Звезда — Чапаевск. В результате взрыва были повреждены металлоконструкции. Злоумышленники хотели нарушить логистику местных стратегических предприятий.

Впоследствии еще два взрывных устройства были обнаружены под железнодорожным полотном в районе поселков Нагорный и Безенчук. Бомбы не сдетонировали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Диверсия».

Два человека пострадали при обстреле села в Брянской области

Накануне днем ВСУ попытались атаковать Брянскую область беспилотником самолетного типа. Его уничтожили средствами ПВО над Стародубским муниципальным округом. По словам губернатора Александра Богомаза, обошлось без последствий на земле.

«Около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Перед этим украинские войска обстреляли село Суземка, в результате чего жилой дом получил повреждения. Населенный пункт частично остался без света. Двое мирных жителей получили ранения.

Село Лемешовка также попало под обстрел ВСУ. В результате ударов несколько жилых домов получили повреждения. Населенный пункт частично остался без энергоснабжения. Никто из местных жителей не пострадал.

Фото: МО Украины

Украинский дрон атаковал нефтебазу в Белгородской области

За прошедшие сутки украинские войска выпустили 51 артиллерийский снаряд по Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, прилеты зафиксировали в Щетиновке, Козинке, Дроновке, Вязовом, Прилесье, Новой Таволжанке, Терезовке и в хуторе Марьино.

Украинские БПЛА сбросили взрывные устройства на Дубино, Новостроевку-Вторую и Щетиновку. Четыре частных жилых дома получили повреждения, один экскаватор был полностью уничтожен. Шебекино атаковал дрон-камикадзе. В результате налета получил повреждения легковой автомобиль. Мирные жители не пострадали.

Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу «Белгороднефтепродукт» в селе Долгое Губкинского городского округа. В результате возле одного из резервуаров произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате атаки никто не пострадал. Гладков заявил, что в Губкине произошло возгорание на инфраструктурном объекте.

ВСУ обстреляли из артиллерии Запорожскую область

Накануне украинские военные продолжали обстреливать из артиллерии населенные пункты Запорожской области . По данным Telegram-канала WarGonzo, под огнем находились Жеребянки, Копани, Новопрокоповка и Вербовое. Российское военное ведомство не комментировало эту информацию.

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