После диверсии на ж/д мосту под Самарой возбудили уголовное дело ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии после инцидента на ж/д мосту под Самарой

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Уголовное дело о диверсии возбуждено после ЧП на железнодорожном мосту через реку Чапаевку в Самарской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Ранее появились сведения о попытке подрыва опоры на объекте.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области по факту повреждения моста возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 281 УК РФ «Диверсия», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о взрыве на железнодорожном мосту на перегоне Звезда — Чапаевск, в результате чего были повреждены металлоконструкции. В результате инцидента были задержаны пять поездов, также пришлось менять расписание движения пригородных составов. По предварительной информации, злоумышленники пытались подорвать опору моста. В качестве одной из целей диверсии рассматривается нарушение логистики местных стратегических предприятий, в том числе Приволжского государственного боеприпасного испытательного полигона и некоторых химических заводов в Самарской области.

Кроме того, в районе поселков Нагорный и Безенчук в Самарской области обнаружили еще два взрывных устройства под железнодорожным полотном. Уточняется, что самодельные устройства не сдетонировали: одно из них находилось примерно в 15 километрах от моста через реку Чапаевку на том же пути, где утром произошел взрыв. Второе устройство нашли неподалеку на другой линии рельсов.