Работино, Авдеевка, удары по ВСУ на Украине: новости с фронтов СВО 5 марта

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия продолжает наступать на некоторых направлениях СВО, пишут военкоры. Что сейчас происходит у Работино, Авдеевки, Бахмута, Клещеевки, Херсона, Крынок, Харькова, Луганска, Донецка, где были удары по ВСУ на Украине, какие последние новости выходили с разных фронтов спецоперации сегодня, 5 марта 2024 года?

Сводка от WarGonzo

«На Запорожском направлении ВС РФ продолжают атаковать на южных и юго-восточных окраинах Работино. С обеих сторон активно работает артиллерия, а сам населенный пункт преимущественно продолжает оставаться в серой зоне. Под ударами украинские позиции в Орехове, Пятихатках, Малой Токмачке. Артиллерия ВСУ работала по российским подразделениям в Жеребянках, Копанях, Новопрокоповке и Вербовом. На Донецком фронте продолжаются активные боевые действия в Районе Новомихайловки, где у ВС РФ есть продвижения. Севернее Орловки также есть продвижение в сторону Тоненького. Ожесточенно сопротивляются ВСУ в Георгиевке и Красногоровке, удерживая позиции за счет подошедших резервов. А вот контратаки украинцев в районе н.п. Победа к успеху не привели», — сообщил источник.

По данным WarGonzo, на Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии продолжают штурмовые действия в районе Клещеевки, Богдановки и Ивановского.

«В первых двух случаях ЛБС существенно не изменилась, а вот в Ивановском Российским войскам удалось продвинуться внутри поселка. На Луганском направлении ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения продолжают продвигаться у Ямполевки и Тернов. В Табаевке и Синьковке ожесточённые бои. Под ударами украинские позиции в Белогоровке, Торском, Невском, Берестовом и Песчаном», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Двух майоров»

«ВС России в темное время суток ударили „Геранями“ по Одессе и Ильичевску. Враг оценивает атаку как крайне интенсивную. На Херсонском направлении идет методичное уничтожение групп противника у Антоновского моста на „дачах“. В Крынках также продолжаются бои. На Запорожском фронте Работино представляет из себя серую зону, в которой действуют наши подразделения, доходя до центра села у школы. По оценкам с мест, коптеров нужного типа не хватает, РЭБ если и есть, то работает по не вполне совершенному плану ЭМС (электромагнитной совместимости). Враг перебрасывает подкрепления и вполне эффективно и часто бьет артиллерией. Вражеские дроны-разведчики действуют до 10 км от ЛБС вглубь нашей обороны, FPV-дроны за счет системы ретрансляторов — еще дальше», — сообщил источник.

По информации «Двух майоров», севернее Марьинки ВС России закрепляются на окраинах Красногоровки.

«На направлении к Курахово наши пробиваются через Георгиевку. Сообщают об успехах в Новомихайловке. На направлении на Угледар с севера постоянно работают наши РСЗО, перепахивая оборонительные сооружения ВСУ. На запад от Авдеевки продолжается сражение у Бердычей, Орловки, поселок Рассвет и Тоненькое. Наши постепенно продвигаются вперед, засыпая противника ФАБами. Идут тяжелые бои. На направлении на Часов Яр армия России выбивает ВСУ на юго-западные окраины Ивановского (Красного) западнее Артемовска. Сообщают о боях у Богдановки севернее. На Краснолиманском направлении наши войска продвигаются к Тернам. Не исключают скорое начало боев за сам населенный пункт», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от военкора Евгения Лисицына

«Херсонское направление: систематическое уничтожение противника в районе Антоновского моста на приусадебных участках. Боевые действия также продолжаются в Крынках. Артемовское направление: в районе Часов Яр российская армия вытесняет Вооруженные силы Украины к юго-западным окраинам Ивановского (Красного), западнее Артемовска. Также поступают сообщения о столкновениях у Богдановки. Донецкое направление: на запад от Авдеевки продолжаются боевые действия в районе Бердычей, Орловки и Тоненького. Наши силы постепенно наступают, применяя ФАБы для подавления противника. Сообщается о интенсивных боях. Запорожское направление: на Ореховском участке продолжаются бои в районе Работино и к западу от Вербового. На Времевском выступе ведутся боевые действия на север от Приютного и Старомайорского», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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Сводка от «Рыбаря»

«Российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ в прифронтовых районах т.н. Украины. ВКС России вчера нанесли авиаудары по Ямному, Волчанску, Бобиловке. Беспилотники атаковали места скопления живой силы и техники противника в Новодмитровке, Гуляйполе и Катериновке. В зоне СВО российская армия продолжает наступать на нескольких участках. На Бахмутском направлении ВС РФ зачищают подконтрольные зоны Красного (Ивановского), выдавливая украинские войска с юго-западной окраины села. Севернее штурмовые подразделения атакуют позиции ВСУ в районе Богдановки и вблизи Поповского леса. На Донецком направлении российские войска закрепились на улице Школьная Красногоровки и завязали бой на параллельной ей улице 8-го Марта. По последним данным, в Георгиевке передовые подразделения ВС РФ продвинулись в центр к улице Молодежной. На Запорожском направлении украинские формирования возобновили контратаки в районе Работино с участием свежих подразделений, переброшенных к линии фронта. Российским военнослужащим удалось сохранить свои позиции и вернуть контроль над утраченными ранее», — сообщил источник.

По данным «Рыбаря», на Южнодонецком направлении российские войска продолжают штурм Новомихайловки с двух направлений, а также закрепляются на взятых позициях в населенном пункте.

«Наступающие с востока подразделения 155 гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в результате боев заняли еще семь домов на улице Мира, выйдя к 13-й улице. Идущие с юга военнослужащие частей 68 армейского корпуса тоже достигли успехов, повторно взяв территорию молочно-товарной фермы. Ранее российские войска уже брали этот объект штурмом, однако были выбиты оттуда в ходе одной из контратак противника. Под контролем ВС РФ также остается храм Чуда Михаила Архангела: хотя местность вокруг него простреливается с высотных зданий северо-западнее, российские военнослужащие сумели закрепиться и отразить накаты подразделений ВСУ. Обстановка для противника в населенном пункте продолжает ухудшаться, однако отступать из Новомихайловки он пока не планирует. Силы 79 одшбр ВСУ и других соединений пытаются зацепиться за каждый дом, а также используют FPV-дроны для атак путей подвоза подразделений российских войск, участвующих в штурме села», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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