Что за корабль «Сергей Котов», который подвергается атакам ВСУ в ходе СВО

Фото: МО РФ

Патрульный корабль «Сергей Котов»

Несколько Telegram-каналов сегодня сообщили, что минувшей ночью ВСУ снова попытались атаковать корабль «Сергей Котов» Черноморского флота России. Минобороны РФ данную информацию никак не комментировало. Что об этом известно, какие последние новости выходили 5 марта?

Последние новости о корабле «Сергей Котов»

«Ночью на рейде Феодосии безэкипажными катерами противника атакован патрульный корабль проекта 22160 „Сергей Котов“», — рассказал военкор Юрий Котенок.

Telegram-канал «Белорусский силовик» сообщил, что минувшей ночью ВСУ с помощью ракет, БПЛА и БЭКов пытались атаковать объекты в Крыму.

«Одной из целей был Крымский мост. С мостом все в порядке, атака была отбита. Украина после провалов на фронте несет большие репутационные риски, и, как правило, после каждого фиаско на фронте они что-нибудь отчебучивают. Все знали, оставалось только ждать. Так и случилось: БЭКами был атакован патрульный корабль проекта 22160 „Сергей Котов“», — отметил источник.

Telegram-канал «Рыбарь» также рассказал, что ВСУ ночью для нанесения ударов применяли как БПЛА для поражения наземных объектов, так и безэкипажные катера для атак по кораблям Черноморского флота. Еще одной целью был Крымский мост.

«Судя по прогремевшим взрывам в окрестностях Феодосии, одной из целей мог стать патрульный катер „Сергей Котов“, который находился в том районе. Полуостров Крым и объекты Черноморского флота являются вожделенной целью украинских формирований. В контексте колоссальных репутационных потерь после провала обороны под Авдеевкой, а также неудачи на Тендровской косе подобные атаки будут только усиливаться в попытке перебить негативное украинское инфополе», — считают авторы канала.

Военкор Александр Коц отметил, что украинская армия «давно гонялась за „Сергеем Котовым“».

«Только в официальные сводки попали как минимум три атаки на него безэкипажными катерами. В июле прошлого года экипаж отбил нападение двух БЭКов. Они были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. В августе ситуация повторилась. Экипаж достойно отбил атаку. В сентябре патрульный корабль „Сергей Котов“ отбил атаку уже пяти украинских безэкипажных катеров. Ну то есть это не беззащитная посудина, которую выставили в море как мишень. Его экипаж умеет биться. Корабль вооружен двумя противодиверсионными гранатометными комплексами, артиллерийской установкой и двумя зенитными системами», — подчеркнул журналист.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

30 июля 2022 года корабль «Сергей Котов» пополнил состав Черноморского флота. Он имеет скорость 30 узлов. Дальность плавания — 6 тысяч миль на 16 узлах. Автономность — 60 суток. Экипаж — до 80 человек. Вооружение: 76-мм артиллерийская установка АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 «Гибка», два малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС.

Фото: МО РФ Патрульный корабль «Сергей Котов»

Как ранее ВСУ атаковали корабль «Сергей Котов»

Минобороны РФ 14 сентября 2023 года сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль «Сергей Котов».

«Около 05:00 мск ВСУ попытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль ЧФ „Сергей Котов“ в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки пять катеров уничтожены огнем из штатного вооружения корабля», — заявили в ведомстве.

До этого об атаке ВСУ на корабль Минобороны РФ сообщило 1 августа 2023 года.

«Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли „Сергей Котов“ и „Василий Быков“ Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Корабли „Сергей Котов“ и „Василий Быков“ Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи», — отметили тогда в ведомстве.

25 июля 2023 года Минобороны РФ заявило, что ночью украинские надводные беспилотники атаковали патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота ВМФ РФ в 370 километрах юго-западнее Севастополя. По данным ведомства, оба использовавшихся аппарата были уничтожены, корабль при налете не пострадал.

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