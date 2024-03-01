Что известно о смерти актера Игоря Капатова, который озвучивал Мишутку

Фото: ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац

Игорь Капатов во время съемки программы «Спокойной ночи, малыши!»

В возрасте 70 лет скончался актер Игорь Капатов, который озвучивал Мишутку в телепрограмме «Спокойной ночи, малыши!», сообщили в Башкирском государственном театре кукол. Что известно о причинах смерти?

Чем был известен Капатов

Игорь Капатов родился в 1953 году в городе Горьком. Там же в 1977 году закончил Горьковское театральное училище искусств, после чего работал в Башкирском государственном театре кукол.

«Игорь Капатов был актером преимущественно острохарактерным, склонным к эксцентрике, гротеску и глубокому психологическому анализу. За пять лет работы в театре кукол он создал галерею ярких, запоминающихся образов: Гайдар („Всадник, скачущий впереди“ В. Миодушевского и В. М. Штейна по произв. А. Гайдара; дебют, 1977), Создатель („Божественная комедия“ И. В.Штока), Дед Момун („Белый пароход“ А. Баранова по Ч. Айтматову), Летчик („Звезды над пустыней“ по повести Экзюпери „Маленький принц“), Прометей („Не бросай огонь, Прометей!“ М. Карима) и другие», — рассказали в Башкирском государственном театре кукол.

До начала 2000-х годов он активно работал в театральных постановках, а также режиссировал, создавал декорации и костюмы. В 2001 году переехал в Москву и начал сниматься в различных сериалах и озвучивать мультфильмы.

Популярность обрел благодаря роли Мишутки в «Спокойной ночи, малыши!», которого он озвучивал с 2003 по 2016 год. Фильмография артиста насчитывает более 20 работ.

«Вживаться в роль Мишутки мне было очень интересно. В Башкирском государственном театре кукол я играл Прометея, Создателя. На московской сцене кем только не был — и Витюшей, и дядей Ваней. Но, признаться, и не думал, что придется стать Мишуткой», — признавался он в одном из интервью.

Что известно о причинах смерти Капатова

Супруга Капатова рассказала, что у актера были осложнения после операции на сердце, он скончался в больнице.

«У меня сейчас находятся представители ритуальной службы, мы занимаемся подготовкой к похоронам. Игорь Альбертович ушёл из жизни в больнице, всю историю долго рассказывать, у него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция. Сейчас сложно говорить», — рассказала она в беседе с ИА Регнум.

По информации Telegram-канала Mash, у артиста возникли проблемы с сердцем после операции по шунтированию.

«71-летний актер страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями с высоким риском осложнений, что и могло проявиться после хирургического вмешательства», — говорится в публикации канала.

Также в Башкирском государственном театре кукол выразили соболезнования родным и близким артиста.

«Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил. Коллектив Башкирского государственного театра кукол выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», — сказали в театре.

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