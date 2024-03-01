Крымский мост может быть атакован ФРГ? О какой аудиозаписи говорит Симоньян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в ее распоряжении есть аудиозапись, где немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту. Что об этом известно?

Что говорил Шольц об участии ФРГ в конфликте на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, потому что их можно будет использовать для ударов по Москве. Политик объяснил, что, передав ВСУ данное вооружение, Германии пришлось бы отправить своих солдат на Украину, но это исключено.

28 февраля канцлер ФРГ в своих социальных сетях написал, что в настоящий момент НАТО не является участником конфликта на Украине, поэтому не будет отправлять немецкие войска в зону боевых действий.

По словам Шольца, в НАТО никто не хочет, чтобы конфликт России против Украины перерос в противостояние РФ и НАТО.

«И скажу ясно: как канцлер Германии я не буду отправлять солдат бундесвера на Украину. Это то, на что могут положиться наши военнослужащие. И вы можете на это положиться», — сказал канцлер ФРГ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Симоньян

Что рассказала Симоньян о планах удара по Крымскому мосту

Главред RT сообщила, что в ее распоряжении есть аудиозапись, которая длится 40 минут. По словам Симоньян, в ней обсуждаются удары по Крымскому мосту, а также тот факт, что США и Британия уже напрямую участвуют в конфликте на Украине.

«Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю. <...> Сорок минут пленительного аудио. В связи с этим обращаюсь с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, мининдел ФРГ и лично Шольцу: как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз?» — написала она.

Симоньян также напомнила о недавних высказываниях Шольца, который говорил, что немецкие военнослужащие не принимают участия в конфликте на Украине.

Реакция МИД РФ на аудиозапись

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что немецким журналистам стоит поинтересоваться у министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о планах Берлина нанести удар по Крымскому мосту.

«Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве», — написала официальный представитель МИД РФ.

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