Шольц высказался об участии НАТО в конфликте на Украине Шольц: НАТО не станет одной из сторон конфликта на Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

НАТО не является в настоящий момент и не станет в будущем одной из сторон конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети Twitter (Х). По его словам, он не будет отправлять немецкие войска в зону боевых действий.

НАТО не является и не будет стороной войны. Так и останется <...> Мы не хотим, чтобы война России против Украины превратилась в войну между РФ и НАТО. Мы согласны в этом со всеми нашими союзниками/ «то также означает: никакого участия Германии в войне! И скажу ясно: как канцлер Германии я не буду отправлять солдат Бундесвера на Украину. Это то, на что могут положиться наши военнослужащие. И вы можете на это положиться, — заверил глава правительства.

Ранее Шольц подчеркнул, что страны НАТО и Евросоюза не будут отправлять свои войcка на Украину. Он добавил, что на Западе по этому вопросу имеется взаимопонимание: такая договоренность была заключена в начале конфликта и до сих пор в силе.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что участники конференции обсуждали возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу не удалоcь. Тем не менее французский лидер не исключил такого развития событий с течением времени. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за Мaкроном констатировал, что отправку войск западных стран на Украину исключать нельзя. По его мнению, Париж не может смириться с «перспективой, что в какой-то момент Россия одержит победу».