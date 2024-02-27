Премьер Франции высказался об отправке западных войск на Украину RTL: премьер Франции Атталь не исключил отправку западных войск на Украину

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за президентом страны Эммануэлем Макроном заявил, что отправку войск западных стран на Украину исключать нельзя, передает радиостанция RTL. По его словам, Париж не может смириться с «перспективой, что в какой-то момент Россия одержит победу».

Как напомнил президент республики, ничего нельзя исключать в войне, которая разворачивается в центре Европы, — заявил Атталь.

В свою очередь заместитель министра обороны Польши Цезары Томчик заявил телеканалу Polsat, что Польша не планирует направлять свои войска на Украину. Премьер-министр Швеции также сообщил телеканалу SVT, что для его страны также неактуальна отправка войск на Украину. Он добавил, что у разных государств разные традиции участия в делах других стран и «традиция Франции — это не шведская традиция».

До этого Макрон заявил, что участники конференции обсуждали возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу не удалось. Тем не менее французский лидер не исключил такого развития событий с течением времени.

Также Макрон заявил, что поражение России на Украине необходимо для обеспечения безопасности стран Европы. Также, по его словам, это принесет стабильность в ЕС.