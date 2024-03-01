Симоньян рассказала о записи, где немцы обсуждают подрыв Крымского моста Симоньян: офицеры ФРГ на аудиозаписи обсуждали удары по Крымскому мосту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о появившейся у нее записи, где «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, аудио длится 40 минут, там немецкие военные упоминают и коллег из США и Британии, «обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно».

Кое-что крайне интересное передали мне товарищи в погонах, как раз в тот день, когда [канцлер Германии Олаф] Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. <...> На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю, — пояснила журналист.

Ранее Шольц во время диалога с гражданами в Дрездене заявил, что немецкие военные и войска НАТО не будут отправлены в зону спецоперации на Украине. По его словам, эскалация войны между РФ и Альянсом недопустима. Подобные заявления он делал и ранее.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что западные страны обсуждают возможность отправки своих сухопутных войск на Украину, но прийти к консенсусу не могут. Тем не менее французский лидер не исключил такого развития событий с течением времени.