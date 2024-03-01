Германия не отправит своих военных на Украину Шольц исключил присутствие немецких военных или войск НАТО на Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Немецкие военные и войска Североатлантического альянса не будут отправлены в зону спецоперации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе диалога с гражданами в Дрездене, трансляция которого велась на сайте правительства. По его словам, эскалация войны между РФ и НАТО недопустима.

И то, что я только что вновь сказал, и с самого начала дал понять: на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность, — отметил канцлер.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал объявить импичмент президенту Франции Эммануэлю Макрону после его слов об отправке войск на Украину. По его словам, глава республики может втянуть страну в военный конфликт и развязать третью мировую войну.

Вместе с этим спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает, что заявления Макрона об перебросе военных стран — членов НАТО в зону спецоперации являются сигналом одновременно для Киева и Москвы. Таким образом глава Франции «сломал табу», добавила она. Россию предупредили о намерении Североатлантического альянса «не оставлять в одиночестве» украинские власти, констатировала спикер парламента.